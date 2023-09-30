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10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من الموز.. تعرف عليها!

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10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من الموز.. تعرف عليها!

30 سبتمبر 2023 . الساعة 02:15 بتوقيت القدس
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10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من الموز.. تعرف عليها!

يحتاج جسم الإنسان إلى البوتاسيوم لأنه ضروري لوظيفة الأعصاب والعضلات، والحفاظ على إيقاع القلب السليم، وتنظيم ضغط الدم.

وعلى الرغم من أن الموز يعتبر دائمًا الخيار الأمثل، إلا أن هناك العديد من الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم. وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، تحتوي ثمرة موز متوسطة الجحم على حوالي 422 مغم من البوتاسيوم، في حين تحتوي العناصر الغذائية التالية على كميات أعلى:

1. البطاطا الحلوة

تحتوي حبة البطاطا الحلوة متوسطة الحجم على كمية أكبر من البوتاسيوم تقدر بنحو 542 مغم مقارنة بـ422 مغم في الموز.

2. السبانخ

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ من المصادر الممتازة للبوتاسيوم.

3. الأفوكادو

يعد الأفوكادو فاكهة غنية بالبوتاسيوم ويمكن أن تحتوي ثمرة متوسطة الحجم على كمية بوتاسيوم أكثر من الموز.

4. الفاصوليا والبقوليات

تحتوي البقوليات المختلفة، مثل الفاصولياء والفاصوليا السوداء والعدس، على نسبة عالية من البوتاسيوم.

5. الأسماك

تعد بعض أنواع الأسماك، مثل السلمون والتونة، مصادر جيدة للبوتاسيوم. على سبيل المثال، يحتوي كل 141 غراما من السلمون المعلب على 487 ملغراما من البوتاسيوم.

تشمل قائمة الفواكه الغنية بالبوتاسيوم المشمش والشمام والبرتقال.

كما أن بعض أنواع الفواكه المجففة مثل الزبيب توفر كمية مناسبة من البوتاسيوم.

7. منتجات الألبان

يحتوي الحليب والزبادي على البوتاسيوم، وكذلك بعض أنواع الجبن مثل السويسري وجبن الشيدر. ويحتوي كوب من اللبن الرائب على 961 مغم من البوتاسيوم.

8. المكسرات والبذور

يعتبر اللوز والفستق وبذور عباد الشمس والفول السوداني من الخيارات غنية بالبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة صحيًا.

9. الشمندر

يعتبر الشمندر، أو البنجر، سواء كان نيئًا أو مطبوخًا، مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم.

10. كرنب بروكسل

يحتوي كرنب بروكسل، أو الكُرُنْب المسوَّق، على كمية جيدة من البوتاسيوم لكل وجبة.

المصدر / وكالات
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