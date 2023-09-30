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حماس تنعى الشهيد محمد رمانة وتؤكد أن إرادة شعبنا ستتفوق على رصاص الاحتلال

30 سبتمبر 2023 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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الشهيد المجاهد محمد جبريل رمانة

نعت حركة حماس، مساء أمس الجمعة، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة مساء أمس الجمعة.
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وقالت الحركة لقد ارتقى شهيدنا البطل وهو يدافع بما ملكت يداه عن حرية شعبنا والمسجد الأقصى المبارك ليؤكد أن إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا ستتفوق على رصاص الاحتلال وجرائمه، وأن تضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ستنتصر لا محالة.

وكان الشهيد رمانة قد ارتقى مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد جبريل رمانة متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البيرة.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين عند مدخل مستوطنة "بساغوت" النار صوب مركبة كان يستقلها الشابان، ما أدى لإصابتهما، ليعلن لاحقًا عن استشهاد أحدهما، فيما أصيب الآخر بجروح في الأطراف السفلية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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