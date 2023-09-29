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حماس تدين استهداف مسجدين في باكستان

29 سبتمبر 2023 . الساعة 23:11 بتوقيت القدس
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حماس تدين استهداف مسجدين في باكستان

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الجمعة، بأشد العبارات التفجيرات الآثمة التي استهدفت مسجدين في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

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واعتبرت حماس في تصريح صحفي، هذا الفعل الإجرامي استهدافا لاستقرار باكستان وللأمة الإسلامية، ولا يخدم إلا أعداءها.

وأعربت الحركة عن تعازيها ومواساتها الحارة لذوي الضحايا، ولباكستان قيادة وشعباً، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، والسلامة والأمن لباكستان وشعبها الشقيق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #باكستان #تفجيرات

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