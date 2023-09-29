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بالفيديو والصور إصابة شابين.. الاحتلال يطلق النار على سيارة مدنية في البيرة

29 سبتمبر 2023 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابين بعد إصابتهما، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.

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وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين عند مدخل مستوطنة "بساغوت" صوب مركبة مدنية كان يستقلها الشابان، قبل اعتقالهما.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية، في مدينة البيرة.

ونقل جنود الاحتلال الشابين داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول سيارات إسعاف الاحتلال إلى المكان.

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كما أظهرت صور آثار الدماء على الأرض في مكان إطلاق جنود الاحتلال النار صوب الشبان.

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وشهدت مناطق متفرقة بالضفة اليوم الجمعة، مواجهات عقب مسيرات مناهضة للاستيطان، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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