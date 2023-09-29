"الراميني": المقاومة هي السبيل الوحيد للجم اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة

أكد القيادي الشيخ نصوح الراميني أنه لا طريق للجمِ اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وتحرير الأرض الفلسطينية سوى المقاومة بكافة أدواتها وأساليبها.

وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم بشكلٍ يومي في الضفة الغربية، من اعتقالاتٍ واعتداءاتٍ وهدمٍ للبيوت واستيطان وغيرها.

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وشدّد على أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مكفولة في كافة الشرائع والقوانين، مشيدًا بالتّصدي البطولي للمقاومة الفلسطينية والشباب الثائر في الضفة الغربية بشكلٍ يومي.

ولفت إلى أنّ طريقَ المفاوضات التي امتدّ عبر عقودٍ من الزّمان أثبت فشله، وأن لم يوقف استيطانًا ولا قتلًا ولا تجريفًا للأراضي ولا هدمًا للبيوت، مجددًا تأكيده أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض من دنس الاحتلال.

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وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصابة إسرائيلي، بينما استشهد 3 فلسطينيين.

وخلال الفترة ما بين 22-09-2023 حتى 28-09-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 215 عملاً مقاوماً، بينها 25 عملية إطلاق نار.

وأحصى المركز إحراق منشأتين عسكريتين، وتحطيم مركبة عسكرية للاحتلال، فيما وثق 12 عملية تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و11 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ 29 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت 6 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت 80 مواجهة في نقاط متفرقة، كما نفذ الشبان 49 عملية إلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين