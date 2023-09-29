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عمليتا إطلاق نارٍ تستهدف مستوطنةً في جنين وحاجزًا للاحتلال بنابلس

29 سبتمبر 2023 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
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عمليتا إطلاق نارٍ تستهدف مستوطنةً في جنين وحاجزًا للاحتلال بنابلس

تتواصل أعمال المقاومة في الضفةِ الغربية تزامنًا مع تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، مساء اليوم الجمعة.

واستهدف المقاومون مستوطنة "ميراف" شرق جنين بصلياتٍ من الرصاص المكثفة.

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وفي نابلس، أطلق المقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز حوارة.

وقمعت قوات الاحتلال المتظاهرين ضد الاستيطان شرق بيت دجن شرق مدينة نابلس.

وأصيب ثمانية مواطنين بالرصاص المطاطي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، خلال مواجهاتٍ، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق.

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كما أصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، رشقًا بالحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وكان عدد من المواطنين، قد أصيبوا ظهر اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية عقب انطلاق مسيرات رافضة للاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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