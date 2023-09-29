إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

أعلنت السلطات الأمريكية مساء اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون بسبب الفيضانات التي غمرت الطرق والأقبية ومترو الأنفاق.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من تهديد كبير بأضرار ناجمة عن الفيضانات المفاجئة في أنحاء المدينة.

وعلى إثر ذلك تم تعليق خدمة مترو الأنفاق لخطوط متعددة في بروكلين، وإغلاق صالة مطار لاغوارديا الدولي مع تزايد تأخير الرحلات.

كما غمرت الأمطار الغزيرة الأقبية في مدينة نيويورك صباح اليوم الجمعة، وفقًا لإدارة الطوارئ في المدينة.

وأعلنت السلطات أن الإعصار غمر "المجاري" وغمرت الطرق في بروكلين ومانهاتن وكوينز وهوبوكين بولاية نيوجيرسي، مما أدى إلى إغلاق الطرق هناك.

وتلقى أكثر من 8.5 مليون شخص تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في وقت مبكر من يوم الجمعة عبر أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن تهديد الفيضانات سيؤثر على ما يقرب من 25 مليون شخص في جميع أنحاء شمال شرق البلاد يوم الجمعة.

المصدر / وكالات