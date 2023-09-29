نقابة المهندسين الزراعيين تستنكر اعتقال أجهزة السلطة رئيس نقابة مهندسي نابلس

استنكرت نقابة المهندسين الزراعيين بمحافظات غزة، اليوم الجمعة، اعتقال أجهزة السلطة للنقابي المهندس يزن مصباح جبر رئيس فرع نقابة المهندسين بمحافظة نابلس.

واعتبرت النقابة في بيان صحفي، أن مواصلة أجهزة السلطة برام الله ملاحقة واعتقال النقابيين في الضفة الغربية والتضييق على العمل النقابي والحريات النقابية من خلال اعتقال النقابي عضو لجنة المؤسسات بنابلس ورئيس فرع نقابة المهندسين بالمحافظة المهندس يزن جبر هو اعتداء على الحريات العامة والنقابية وتعطيل عملها وانتهاك لحقوق النقابيين.

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ودعت للإفراج الفوري والعاجل عن الزميل النقابي المعتقل يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين بنابلس، ووقف انتهاك الحقوق والحريات النقابية بالضفة الغربية.

وشددت النقابة، على تجريم الاعتقال السياسي وملاحقة النقابيين، داعيًة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الملاحقات.

ودعت المؤسسات الحقوقية والاتحادات النقابية لرفض هذه الانتهاكات وادانتها وتجريمها والوقوف ضدها وتنظيم فعاليات احتجاجية ضد هذه الاعتقالات.

وأكدت على ضرورة المحافظة على السلم الأهلي والأعراف المجتمعية والحريات النقابية وتعزيز وحدة شعبنا من خلال فتح المجال بشكل اوسع للعمل النقابي المنظم الذي يخدم شرائح شعبنا ويحفظ حقوقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين