فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقابة المهندسين الزراعيين تستنكر اعتقال أجهزة السلطة رئيس نقابة مهندسي نابلس

ما علاقة السهر بالإصابة بمرض السكري؟

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات بالضفة المحتلة

كيف نجحت حماس في إخضاع الاحتلال لاستعادة الهدوء على حدود غزة؟

سجل انخفاضًا ملحوظًا.. كم وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مساء اليوم؟

فاقدًا للذاكرة.. الاحتلال يفرج عن الأسير باسل عيايدة

خلال أسبوع: 3 شهداء و215 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

حماس تنظم وقفة جماهيرية شمال غزة نصرة للأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قتلى وجرحى بتفجيرين داميين في باكستان

نقابة المهندسين الزراعيين تستنكر اعتقال أجهزة السلطة رئيس نقابة مهندسي نابلس

29 سبتمبر 2023 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
...
نقابة المهندسين الزراعيين تستنكر اعتقال أجهزة السلطة رئيس نقابة مهندسي نابلس

استنكرت نقابة المهندسين الزراعيين بمحافظات غزة، اليوم الجمعة، اعتقال أجهزة السلطة للنقابي المهندس يزن مصباح جبر رئيس فرع نقابة المهندسين بمحافظة نابلس.

واعتبرت النقابة في بيان صحفي، أن مواصلة أجهزة السلطة برام الله ملاحقة واعتقال النقابيين في الضفة الغربية والتضييق على العمل النقابي والحريات النقابية من خلال اعتقال النقابي عضو لجنة المؤسسات بنابلس ورئيس فرع نقابة المهندسين بالمحافظة المهندس يزن جبر هو اعتداء على الحريات العامة والنقابية وتعطيل عملها وانتهاك لحقوق النقابيين.

اقرأ أيضا: "الشعبية" تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المهندس "جبر"

اقرأ أيضا: إطلاق نار يستهدف مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين بنابلس يزن جبر

ودعت للإفراج الفوري والعاجل عن الزميل النقابي المعتقل يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين بنابلس، ووقف انتهاك الحقوق والحريات النقابية بالضفة الغربية.

وشددت النقابة، على تجريم الاعتقال السياسي وملاحقة النقابيين، داعيًة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الملاحقات.

ودعت المؤسسات الحقوقية والاتحادات النقابية لرفض هذه الانتهاكات وادانتها وتجريمها والوقوف ضدها وتنظيم فعاليات احتجاجية ضد هذه الاعتقالات.

وأكدت على ضرورة المحافظة على السلم الأهلي والأعراف المجتمعية والحريات النقابية وتعزيز وحدة شعبنا من خلال فتح المجال بشكل اوسع للعمل النقابي المنظم الذي يخدم شرائح شعبنا ويحفظ حقوقهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#التنسيق الأمني #نقابة المهندسين #الاعتقال السياسي #أجهزة السلطة #يزن جبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة