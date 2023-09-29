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بالفيديو والصور إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات بالضفة المحتلة

29 سبتمبر 2023 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، رشقًا بالحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

ورشق الشبان في بلدة كفر قدوم جنود الاحتلال بالحجارة، ما أدى لإصابة جندي إسرائيلي وتراجع جنود الاحتلال.

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وكانت مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق.

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 وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حسني العيوطي (23 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وذلك أثناء مروره عبر حاجز عسكري مقام على مدخل المدينة الجنوبي.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية ديراستيا غرب سلفيت فراس ذياب، وشقيقه علي، أثناء مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية، وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.

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وتواصلت المواجهات وامتدت إلى رام الله، حيث اندلعت مواجهات في المزرعة الغربية شمال رام الله عقب اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه أراضي في القرية.

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وأصيب عدد من المواطنين ظهر اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية عقب انطلاق مسيرات رافضة للاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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