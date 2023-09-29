قتلى وجرحى بتفجيرين داميين في باكستان

قتل وأصيب العشرات اليوم الجمعة في تفجيرين استهدفا موكبا دينيا ومسجدا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان، ووصف مسؤولون الهجومين بالإرهابيين.

واستهدف التفجير الأول احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأسفر عن مقتل 52 قتيلا، وفقا لمسؤولين باكستانيين.

ووقع التفجير الثاني بفارق ساعات داخل مسجد في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب) أثناء صلاة الجمعة، وخلف 4 قتلى و5 جرحى، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر رسمية باكستانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الضابط في الشرطة المحلية نزار أحمد أن ما بين 30 و40 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المسجد في هنغو.

وبثت حسابات على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر دمارا كبيرا في المسجد وجثث عدد من القتلى على الأرض.

وقالت الشرطة الباكستانية إن سقف المسجد في منطقة هنغو انهار على المصلين جراء الانفجار، الذي وقع أثناء صلاة الجمعة.