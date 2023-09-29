الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام

يواصل الأسير كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا بالخليل، اليوم الجمعة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ59 على التوالي، وذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ التعسفيّ.

وقال مكتب إعلام الأسرى: "يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 58 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي".

وكانت أعلنت هيئة الأسرى والمحررين، أمس الخميس، عن عقد محكمة الاحتلال جلسة جديدة للنظر بالطعن المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس بتاريخ 2-10-2023.

وقالت هيئة الأسرى: "تعيين جلسة في "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال بتاريخ 2/10/2023 للنظر في الالتماس المقدم من قبل محامي الهيئة للطعن في قرار الاعتقال الاداري الصادر بحق الاسير كايد الفسفوس والمستمر في إضرابه عن الطعام لليوم 58 على التوالي".