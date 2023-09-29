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جنرال إسرائيلي: حماس تعرف كيف تنتزع الإنجازات من (إسرائيل)

29 سبتمبر 2023 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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قال الجنرال السابق في استخبارات الاحتلال العسكرية "ميخائيل ميلشتاين"، إن حماس تعلمت كيفية انتزاع الإنجازات من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد "ميليشتاين" في تصريح للقناة الـ12 العبرية، أن التصعيد الحالي هو مبادرة مخطط لها مسبقاً من حماس بكل جوانبها ومراحلها، وليس نتيجة حسابات خاطئة أو غير متوقعة، ومن خلال المناوشات العنيفة التي تشهدها منطقة السياج، بما في ذلك إطلاق النار وتفجير العبوات وإطلاق البالونات الحارقة.

وأضاف أن حماس تسعى إلى تحقيق هدفين: الأول تحقيق إنجازات لصالح المدنيين، والثاني - تحذير من النشاط واسع النطاق في الأقصى خلال الأعياد اليهودية.

#حماس #السياج الفاصل

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