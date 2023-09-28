ماليزيا..مؤسسات وشخصيات علمائية تحذر من ممارسات المستوطنين في الأقصى

حذر رئيس مؤسسة "القدس ماليزيا" شريف أبو شمالة، من خطورة ما يجري من اقتحامات، وممارسات تعبدية يهودية في الأقصى، كنفخ البوق ولبس الكهنة.

ولفت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية، أعقب لقاء عقدته مؤسسة "القدس ماليزيا" بمشاركة عدد من العلماء والدعاة، ضمن فعاليات "نداء علماء الأمة لمواجهة العدوان على المسجد الأقصى" إلى أن ممارسات المستوطنين، تحمل دلالات السيطرة والسيادة على الأقصى، مطالبا بالتيقظ الدائم وعدم التساهل مع تلك الممارسات.

وأثنى المؤتمرون على المرابطين وجهادهم، مؤكدين "وقوفهم وإسنادهم لإخوانهم الصامدين في الأقصى وبيت المقدس".

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وطالبوا الحكومة الماليزية، وحكومات العالم العربي والإسلامي "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات حاسمة وقوية للدفاع عن المسجد الأقصى، ووقف هذا العدوان".

ووجّه رئيس أمانة مجلس العلماء الآسيوي الِشيخ داتو ويرا عبد الغني شمس الدين، الدعوة للعلماء والدعاة والخطباء في ماليزيا والعالم الإسلامي، إلى أخذ دورهم الريادي، في توعية الأمة بخطورة ما يجري في الأقصى.

وحث رئيس الفرع الماليزي لاتحاد علماء المسلمين، الشيخ وان سبكي وان صالح، وزارة التربية والتعليم الماليزية إلى إدراج تاريخ فلسطين ونضالها في المقررات التعليمية، بدءاً من المرحلة الأساسية وحتى مراحل التعليم الجامعي والتعليم العالي.

يذكر أن المشاركين في اللقاء من ماليزيا، أمانة مجلس العلماء الآسيوي، والفرع الماليزي لاتحاد علماء المسلمين، والشيخ داتو سيري أحمد أوانج رئيس تحالف المساجد العالمي للدفاع عن الأقصى (منار)، ومكتب الدعوة في حلوان، والداعية الشيخ محمد لقمان رضوان رئيس منظمة بيدولي انسان.

المصدر / فلسطين أون لاين