"الشعبية" تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المهندس "جبر"

طالبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بضرورة الإفراج الفوري عن المهندس يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين بنابلس والتوقف عن الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان اليوم الخميس: "ندين اعتقال المهندس يزن جبر رئيس فرع نقابه المهندسين فرع نابلس وعضو لجنه المؤسسات والفعاليات والقوى الوطنية بنابلس، وندين استمرار حملة الاعتقالات السياسية بحق نشطاء وأعضاء في فصائل المقاومة والعمل الوطني".

ودعت إلى إطلاق سراح المهندس يزن، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بأسرع وقتٍ حفاظًا على السلم الأهلي والمجتمعي، ولتوفير الأجواء الصحية التي تعزز من وحدة شعبنا في مقاومة الاحتلال واعتداءاته التي لا تتوقف على القدس والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومخططاته لتصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية من خلال الضم والقتل والتهجير.

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المصدر / فلسطين أون لاين