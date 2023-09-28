إصابات بمواجهات ضد قوات الاحتلال في الضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم الخميس، خلال اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومواجهات عنيفة اندلعت في مناطق عدة بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص الحي.

وأطلق جنود الاحتلال خلال المواجهات الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين أصيبا بالرصاص في الفخذ والركبة، جرى نقلهما إلى أحد المراكز الطبية في بلدة بيت أمر لتلقي العلاج، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

اقرأ أيضا: مستوطنو غلاف غزة: نشعر بأننا كـ"البط" في مرمى النيران

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً وأصابت مواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء في بلدة يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدارس، أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمدأمين أبو بكر خلال تواجده في محيط منطقة المدارس، فيما اقتحم جنود الاحتلال بلدة العوجا شمال أريحا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العوجا، تخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين