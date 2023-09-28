الرابع والأخير في 2023.. كيف يمكنك رؤية "القمر العملاق"؟

سيكون عشاق الظواهر الفلكية على موعد، بعد مغيب شمس الخميس، مع ظاهرة "القمر العملاق"، التي تحدث لرابع وآخر مرة خلال العام الجاري.

وبوسع محبي علم الفلك في الدول العربية مشاهدة القمر العملاق، الخميس، كما يمكن مشاهدته من أوروبا وإفريقيا والأميركيتين وأستراليا ومعظم قارة آسيا بحسب خريطة موقع "timeanddate"، علما أن الظاهرة تمتد إلى الجمعة.

وتحدث ظاهرة "القمر العملاق" أو "قمر الحصاد"، عندما يكون القمر عند أقرب نقطة من الأرض، التي يدور حولها، وخلال هذه الفترة يظهر بشكل أكبر وأكثر سطوعا مقارنة بأي وقت آخر.

ويطلق المزارعون على هذه الظاهرة اسم "قمر الحصاد" أو "قمر الذرة"، نظرا لتزامنه مع الاعتدال الخريفي في البداية الفلكية لهذا الفصل، إذ يرتبط بموسم حصاد بعض المزروعات.

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وفي الزمن الذي سبق صناعة الجرارات ذات الإضاءة الأمامية، كان ضوء القمر مهما للغاية من أجل إنجاز الحصاد قبل حلول موسم الأمطار، التي قد تؤدي إلى تعفن المحاصيل.

وتنضج الكثير من المحاصيل في أواخر الصيف وبداية الخريف، لذلك يكون المزارعون مشغولين على نطاق واسع بعملية الحصاد ويعملون حتى بعد مغيب الشمس، وبهذا اكتسب ضوء القمر أهمية كبيرة في الدورة الزراعية.

ويقول قاموس "أكسفورد" للغة الإنجليزية، إن 1706 كان أول عام يستخدم فيه مصطلح "قمر الحصاد".

وفي معظم السنوات يأتي "القمر العملاق" في شهر سبتمبر، لكنه يظهر في أكتوبر مرة كل 3 سنوات.

وكانت الأقمار العملاقة في عام 2023 على النحو التالي:

الأول في يوليو.

الثاني في أغسطس.

الثالث في أغسطس.

الرابع في سبتمبر.

المصدر / مواقع إلكترونية