تشافي يعلق على "فضيحة رشاوى الحكام"

علق المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، على مزاعم تورط النادي الكتالوني في تقديم رشاوى من أجل التلاعب بالنتائج.

وقال تشافي، الخميس، عشية مواجهة برشلونة مع مضيفه إشبيلية في المرحلة الثامنة من الدوري، إنه لم يشعر بمحاباة تحكيمية خلال فترة لعبه مع الفريق.

والخميس داهمت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، في إطار تحقيق بمدفوعات مشبوهة تضع حامل لقب الدوري في خانة الاتهام.

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وتابع تشافي الذي لعب لبرشلونة بين عامي 1998 و2015: "تعرفون رأيي، لم أشعر أبدا بأي تفضيل من الحكام".

وطالب الصحفيين بالعودة إلى تصريحاته السابقة حيال هذه القضية الشائكة المعروفة باسم "قضية نيغريرا"، التي سميت نسبة إلى خوسيه ماريا إنريكيس نغيريرا، نائب الرئيس السابق للجنة التحكيم.

وفقا للادعاء الذي فتح القضية عام 2022، دفع النادي الكتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.

حسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" التي يملكها نغريرا، على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم، لكن القضاء الإسباني يعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد حكام اللعبة.

رئيس برشلونة جوان لابورتا قال في مارس الماضي: "لم يشتر برشلونة يوما الحكام، ولم تكن لديه نية الشراء، فلتكن الأمور واضحة".

المصدر / مواقع إلكترونية