نقل الأسير الإداري "الفسفوس" إلى عيادة سجن الرملة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت مساء اليوم الخميس، الأسير الإداري المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، من عزل عسقلان إلى ما يسمى عيادة "سجن الرملة".

ويواصل الأسير الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا/ الخليل جنوبي الضفة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ57 على التوالي رفضا لجريمة اعتقاله الإداريّ التعسفيّ، وسط تصاعد المخاطر على حياته.

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وتصر سلطات الاحتلال على عدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الاداري، بل تتعمد التنكيل به، كما حرمته من زيارة أهله، وفرضت عليه غرامة مالية، بهدف الضغط عليه وثنيه عن مواصلة إضرابه.

والفسفوس، أسير سابق أمضى سبع سنوات في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله بتاريخ أيار/مايو الماضي، وكان قد خاض إضرابا عن الطعام لمدة (131 يوما) ضد اعتقاله الإداري عام 2021، وهو متزوج وأب لطفلة، ولديه أربعة أشقاء في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين