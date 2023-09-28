مخابرات السلطة تعتقل المحامي والناشط عدنان مسوّدة

ذكرت مصادر عائلية، أن جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، اعتقل اليوم الخميس المحامي عدنان مسوّدة، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت تلك المصادر، أن مخابرات السلطة الفلسطينية، اعتقلت مسوّدة بعد استدعائه للمقابلة اليوم.

وأشارت المصادر العائلية إلى أن عناصر أمنية تابعة للسلطة حاولت "اختطافه وملاحقته خلال الأيام الماضية، حيث لم يمض على توقيفه من قبل قوّات الاحتلال أكثر من أسبوعين".

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المصدر / فلسطين أون لاين