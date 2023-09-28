مستوطنو غلاف غزة: نشعر بأننا كـ"البط" في مرمى النيران

قالت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، إن "يوم الغفران مر بصمت نسبي في جميع أنحاء الدولة العبرية، ولكن في المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، كان المستوطنون يتجولون مع شعور بأن حملة عسكرية جديدة يمكن أن تندلع في أي لحظة".

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه "منذ أكثر من أسبوع يشهد سكان المستوطنات المحيطة بغزة، وصول المتظاهرين إلى السياج، وإشعال الحرائق والقيام باحتجاجات، مما أدى إلى اندلاع عدة حرائق، ناجمة عن بالونات حارقة".

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ونقلت الصحيفة، عن المستوطن "داني رحاميم" من "ناحل عوز"، قوله: "قبل يوم الغفران، بدأت المظاهرات عند السياج، حيث استخدم الجيش الغاز المسيل للدموع، ثم غيرت الريح وجهتها.. وواجهنا جميعنا رائحة الغاز في المستوطنة".

وتابع: "لقد سئمنا، نحن نعاني من هذا الوضع منذ 22 عامًا، نحن نثق في الجيش وقوات الأمن، فهم يحموننا، ولكننا لا نزال نشعر بأننا كالبط في مرمى النيران".

والأربعاء، هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، باستخدام القوة الكاملة ضد قطاع غزة، وذلك خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 50 لحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

ومنذ نحو أسبوعين، يشارك مئات الشبان الفلسطينيين، في فعاليات حدودية، تضامنا مع الأقصى، ورفضا للحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006.

المصدر / فلسطين أون لاين