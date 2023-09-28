"كراجة" يدعو لاحترام العمل النقابي بالضفة والإفراج عن نقيب المهندسين بنابلس

دعا مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، أجهزة السلطة في الضفة الغربية، إلى احترام حرية العمل النقابي والسياسي، والإفراج الفوري عن نقيب المهندسين بنابلس يزن مصباح جبر.

وقال المحامي كراجة إن "اعتقال مخابرات السلطة للمهندس يزن جبر يأتي على خلفية نشاطه النقابي"، مشدداً على أن الاعتقال "عارٌ بحق السلطة التي ينبغي عليها مراجعة الاتفاقيات التي وقعت عليها لاحترام الحقوق وحرية العمل النقابي والسياسي".

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وكانت نقيب المهندسين الفلسطينيين نادية حبش، قد طالبت أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن رئيس فرع النقابة بنابلس المهندس يزن جبر، معربة عن إدانتها الشديدة لاختطافه ظهر اليوم على يد مخابرات السلطة.

وقالت المهندسة حبش: "ندين اختطاف رئيس فرع النقابة بنابلس يزن جبر من قبل جهاز المخابرات ونطالب بالإفراج الفوري عنه".

واختطفت أجهزة أمن السلطة اليوم، رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس المهندس يزن مصباح جبر، وذلك ضمن حملات الاعتقال السياسي المستمرة بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وأطلق مسلحون في آذار/ مارس الماضي النار، صوب مركبة المهندس جبر، فيما استنكرت نقابة المهندسيين آنذاك حادثة الاستهداف التي تهدد السلم الأهلي.

وحتى اللحظة لم تقدم السلطة أي متهم حول جريمة إطلاق النار صوب مركبة المهندس جبر، لتنضم إلى عشرات جرائم إطلاق النار التي استهدفت قامات وطنية وأسرى محررين وسجلت ضد مجهول.

المصدر / فلسطين أون لاين