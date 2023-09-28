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كتائب القسام تنعى المجاهد إبراهيم عابد بغزة

28 سبتمبر 2023 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
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نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، أحد مجاهديها غرب قطاع غزة، والذي توفي بعد وعكة صحية.

وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم، إن المجاهد إبراهيم نافذ عابد (37 عاماً)، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، توفي نتيجة وعكة صحية ألمت به عقب عمله في البحر.

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وأوضحت أن المجاهد "عابد" قضى حياةً حافلةً بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، قبل أن يتوفاه الله.

وجاء في بيان كتائب القسام: "نسأل الله أن يتقبل إبراهيم عابد في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء".

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #إبراهيم عابد

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