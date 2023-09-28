نقيب المهندسين تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن رئيس فرعها في نابلس

طالبت نقيب المهندسين الفلسطينيين نادية حبش، أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن رئيس فرع النقابة بنابلس المهندس يزن جبر، معربة عن إدانتها الشديدة لاختطافه ظهر اليوم على يد مخابرات السلطة.

وقالت حبش: "ندين اختطاف رئيس فرع النقابة بنابلس يزن جبر من قبل جهاز المخابرات ونطالب بالإفراج الفوري عنه".

واختطفت أجهزة أمن السلطة اليوم الخميس، رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس المهندس يزن مصباح جبر، وذلك ضمن حملات الاعتقال السياسي المستمرة بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وأطلق مسلحون في آذار/ مارس الماضي النار، صوب مركبة المهندس جبر، فيما استنكرت نقابة المهندسيين آنذاك حادثة الاستهداف التي تهدد السلم الأهلي.

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وحتى اللحظة لم تقدم السلطة أي متهم حول جريمة إطلاق النار صوب مركبة المهندس جبر، لتنضم إلى عشرات جرائم إطلاق النار التي استهدفت قامات وطنية وأسرى محررين وسجلت ضد مجهول.

وتعرض جبر قبل عام للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مروره على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وجرى نقله إلى جهة مجهولة، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وجبر أسير محرر واعتقل مرات عديدة لدى سلطات الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة أمن السلطة في نابلس.

وفاز المهندس يزن جبر برئاسة لجنة فرع نابلس في نقابة المهندسين عن قائمة التآلف المهنية.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة الغربية نحو 50 مواطناً على خلفية آرائهم ونشاطاتهم الوطنية والسياسية، من بينهم عشرات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال والمقاومين المطاردين.

المصدر / فلسطين أون لاين