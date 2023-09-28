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بيان مهم من الشباب الثائر في قطاع غزة

28 سبتمبر 2023 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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شاب يشعل النار في إطارات السيارات قرب السلك الحدودي الزائل شرق غزة

أعلن الشباب الثائر في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تعليق فعالياته على السلك الزائل شرق القطاع.

وأوضح الشباب الثائر في بيان له، وصل "" نسخة عنه، أن تعليق فعالياته جاءت بعد تدخل الوسطاء وتعهدهم بأن الاحتلال سيلتزم بوقف اجراءاته القمعية بحق أسرانا الأبطال، وأنه عن الاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى والمواطنين المقدسيين وعدوانه المستمر على حرمة الأقصى.

وبحسب بيان الشباب الثائر، تعهد الوسطاء بأن هناك إجراءات للتخفيف عن شعبنا في قطاع غزة.

وأكد الشباب الثائر ف بيانه أنه على أهبة الاستعداد والجهوزية للعودة للحراك الشعبي الثائر في حال لم يلتزم العدو بتعهداته للوسطاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حصار غزة #السلك الزائل #الشباب الثائر

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