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7 معتقلين سياسيين في سجن "الجنيد" يواصلون الإضراب عن الطعام

28 سبتمبر 2023 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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سجن سجون السلطة

يواصل مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد التابع لأجهزة السلطة بنابلس الإضراب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي.

والمعتقلون المضربون عن الطعام هم عبادة محمد رواجبة، وقصي شريم، ومناضل سعادة، وأحمد معلا، ومحمود معالي، ومعد كنعان، وساهر مسعود.

وجاءت خطوة الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم غير القانوني لدى مخابرات السلطة رغم حصولهم على قرارات بالإفراج من المحكمة.

وحملت عائلة الأستاذ معد كنعان من بلدة جبع في جنين، أجهزة السلطة المسؤولية عن حياته، مشيرة إلى أنه معتقل لليوم 32.

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وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة الغربية نحو 50 مواطناً على خلفية آرائهم ونشاطاتهم الوطنية والسياسية.

ومن بين المعتقلين عشرات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال والمقاومين المطاردين.

لجم الاعتقال السياسي

وكانت حركة حماس قد دعت أجهزة السلطة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، وطلبة الجامعات.

وأكدت دور جميع الفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية في لجم الاعتقال السياسي وانتهاكات الأجهزة الأمنية، حمايةً لوحدة شعبنا وجبهتنا الداخلية حتى التخلّص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وضربت السلطة جميع المناشدات الفصائلية والحقوقية والشعبية بالإفراج عن المعتقلين بعرض الحائط.

المصدر / فلسطين أون لاين
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