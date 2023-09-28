مذهل.. تعرف على أغنى الرياضيين في العالم

يعتبر الرياضيون المحترفون من أثرى الأشخاص في العالم، حيث تتجاوز ثرواتهم الملايين بل مليارات الدولارات، فهم لا يمتلكون فقط المهارات الاستثنائية في رياضاتهم، بل لديهم القدرة على تحقيق أرباح ضخمة من مجموعة مصادر متنوعة.

أغنى الرياضيين في العالم

1) فلويد مايويذر

يُعتبر الملاكم الأمريكي السابق فلويد مايويذر، أثرى رياضي في العالم، بحسب مجلة "فوربس" الشهيرة، إذ قدرت ثروته بأكثر من مليار دولار.

2) كريستيانو رونالدو

يعتبر كريستيانو رونالدو واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم وأغنياءه، وتبلغ ثروة رونالدو ما يقرب من 800 مليون دولار.

3) ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واحد من أغنى الرياضيين في العالم، وتقدر الإحصائية الأخيرة لثروته بنحو 750 مليون يورو.

4) ليبرون جيم

يمتلك لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير ليبرون جيمس، ثروة تتغير باستمرار بناءً على عقوده الرياضية وعقود الرعاية ومشاريعه الاستثمارية وأنشطته الاقتصادية، وتقدر الإحصائية الأخيرة لثروته بنحو 680 مليون يورو.

5) تايغر وودز

لاعب الغولف تايجر وودز، حقق العديد من بطولات الغولف الكبرى مما ساهم في زيادة دخله بشكل كبير، وتشير أحداث التقديرات حديثة إلى أن ثروة تايغر تجاوزت 615 مليون دولار أمريكي.

6) روجر فيدرر

يعتبر روجر فيدرر واحداً من أفضل لاعبي التنس في التاريخ، وتقدر ثروة روجر فيدرر بحوالي 640 مليون دولار.

7) فيل ميكلسون

فيل ميكلسون، اللاعب الأمريكي الشهير في رياضة الغولف، يُعتبر واحدًا من أفضل لاعبي الغولف في التاريخ، وتبلغ ثروته 480 مليون دولار.

8) ماني باكياو

ماني باكياو فلبيني الجنسية، واحد من أبرز الملاكمين في تاريخ الرياضة، وتبلغ ثروته 435 مليون دولار.

9) كيفن دورانت

كيفن دورانت لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير، تبلغ ثروته نحو 425 مليون دولار أمريكي،

10) لويس هاميلتون

لويس هاميلتون بطل سباقات الفورمولا 1 والسائق البريطاني الشهير، تبلغ ثروته 400 مليون دولار.

المصدر / وكالات