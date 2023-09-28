تنويه صادر عن شركة توزيع الكهرباء بغزة بخصوص شحن عدادات الدفع الذكية

أصدرت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الخميس، تنويها بخصوص شحن عدادات مسبقة الدفع الذكية نوع(دكسن).

وقالت الشركة إن الخدمة أصبحت متاحة في كل منافذ الشحن في قطاع غزة ولم تعد مقتصرة على أفرع الشركة فقط.

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وأكدت خدمات الشحن لجميع أنواع العدادات متاحة في جميع منافذ الشحن سواء داخل أفرع الشركة أو خارجها.

ودعت المواطنين الكرام للاستفادة من الخدمة حسب الأولويات والضرورات وإفساح المجال خلال الساعات القادمة لمن هو بحاجة ماسة لها، علما بأن منافذ الشحن كافة ستلبي احتياجات الجميع على مدار الساعة.

المصدر / فلسطين أون لاين