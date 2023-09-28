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محكمة الاحتلال العليا تنظر بطعون ضد قانون يصعب عزل نتنياهو

28 سبتمبر 2023 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
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بنيامين نتنياهو

عقدت محكمة الاحتلال العليا، الخميس، جلسة ثانية للنظر في طعون قدمتها المعارضة ضد قانون يصعب عزل بنيامين نتنياهو.

واجتمعت المحكمة بهيئة من 11 قاضيا بعد أن كانت اجتمعت للمرة الأولى للنظر بهذه الطعون في 3 أغسطس/آب الماضي بهيئة من 3 قضاة.

وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقر في 23 مارس/آذار الماضي القانون الذي صعب بشكل كبير عزل رئيس الوزراء إلا لأسباب صحية.

وربطت المعارضة الإسرائيلية ما بين هذا القانون وبين محاكمة نتنياهو منذ العام 2020 بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة داعية إلى إلغائه أو تجميده.

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ولكن ما يسمى وزير العدل ياريف ليفين اعتبر، الخميس، أن تجميد أو إلغاء القانون "يعني عمليا إلغاء نتائج الانتخابات".

وقال ليفين في بيان "يسعى الملتمسون في الواقع إلى عزل نتنياهو، من أجل وضع حد لحكم اليمين، لقد فشلوا في صناديق الاقتراع (المعارضة)، والآن يريدون إلغاء نتائج الانتخابات".

وأضاف: "والنتيجة هي أن (إسرائيل) لن يكون لديها ديمقراطية بعد الآن، بل حكم أناس يضعون أنفسهم فوق الشعب. فوق قرار الناخب في صندوق الاقتراع".

المصدر / وكالات
#محكمة الاحتلال #قانون #عزل نتنياهو

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