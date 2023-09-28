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المقدسيون يدعون للحشد والرباط لإفشال مخططات المستوطنين بما يسمى "عيد العرش"

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المقدسيون يدعون للحشد والرباط لإفشال مخططات المستوطنين بما يسمى "عيد العرش"

28 سبتمبر 2023 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

واصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين فيما يسمى عيد "العرش" الذي يبدأ الجمعة ويستمر حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وكذلك مساعي التهويد المستمرة بحقه، ودعوات "منظمات الهيكل" المزعوم للحشد لتنفيذ اقتحامات واسعة في الأسبوع المقبل.

وأشارت الدعوات الفلسطينية المقدسية إلى أهمية توجه كل من يستطيع الوصول للأقصى سواء من القدس أو الداخل أو الضفة الغربية، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة.

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ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأعياد اليهودية #مقدسيون #عيد العرش

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