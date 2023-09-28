فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسام: مجاهدونا وفصائل المقاومة أفشلوا مهمة للاحتلال بطوباس

في طريق طلبة ومعلمي القدس.. حواجز وتفتيش وتأخير

الأعياد اليهودية عسكرة للقدس واقتحامات للأقصى

فلسطين و(إسرائيل).. المتحوّل والثابت في السياسات العربية والغربية!

صدمة إسرائيلية عقب الاعتراف الأممي بـ"تل أريحا"

نائب أردني: بناء الاحتلال جدارًا مع الأردن لفصل الضفة الغربية عن الشرقية

"الهيئة المستقلة" تطالب السلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة

حماس: أسباب انتفاضة الأقصى قائمة وبقوة والمقاومة خيارنا لانتزاع حقوقنا

فتيات القدس تحارب بالسحل والضرب والاعتقال

تخللها اشتباكات عنيفة

كتائب القسام: مجاهدونا وفصائل المقاومة أفشلوا مهمة للاحتلال بطوباس

28 سبتمبر 2023 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
...
مقاومون في الضفة الغربية (أرشيف)

أعلنت كتائبُ الشهيد عز الدين القسّام في الضفةِ الغربيةِ عن تصدّي مجاهديها الأبطال في مدينة طوباس لقوات الاحتلال وآلياته التي اقتحمت المدينة صباح اليوم.

وقالت الكتائبُ في بيانٍ مقتضب "خاض مجاهدونا رفقة إخوانهم المجاهدين من فصائل أخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة، التي سارعت بالانسحاب بعد أن فشلت بالوصول إلى أحد المطاردين".

وكانت طائرات الاستطلاع فوق مدينة طوباس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس وساحة ومحيط المستشفى التركي، فجر اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: اشتباكات في نابلس وطوباس واقتحامات في عدّة مناطق بالضفة

واندلعت اشتباكات مسلحة خاضتها كتائب القسام وفصائل المقاومة، خلال انسحاب قوات الاحتلال من منطقة مستشفى طوباس التركي.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" يوم أمس وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، 13 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات في 8 مناطق متفرقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #كتائب القسام #طوباس #اعتقال مقاوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة