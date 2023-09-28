كتائب القسام: مجاهدونا وفصائل المقاومة أفشلوا مهمة للاحتلال بطوباس

أعلنت كتائبُ الشهيد عز الدين القسّام في الضفةِ الغربيةِ عن تصدّي مجاهديها الأبطال في مدينة طوباس لقوات الاحتلال وآلياته التي اقتحمت المدينة صباح اليوم.

وقالت الكتائبُ في بيانٍ مقتضب "خاض مجاهدونا رفقة إخوانهم المجاهدين من فصائل أخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة، التي سارعت بالانسحاب بعد أن فشلت بالوصول إلى أحد المطاردين".

وكانت طائرات الاستطلاع فوق مدينة طوباس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس وساحة ومحيط المستشفى التركي، فجر اليوم الخميس.

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واندلعت اشتباكات مسلحة خاضتها كتائب القسام وفصائل المقاومة، خلال انسحاب قوات الاحتلال من منطقة مستشفى طوباس التركي.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" يوم أمس وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، 13 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات في 8 مناطق متفرقة.

المصدر / فلسطين أون لاين