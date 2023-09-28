منسق الكتلة الإسلامية في "أبو ديس" يؤكد تعرُّضه للتعذيب في سجون السلطة

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد ممثل الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية لحركة "حماس"، في جامعة القدس- أبو ديس، مهند قفيشة، تعرضه لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي في سجون السلطة.

وأوضح قفيشة في حديث لصحيفة "فلسطين" أن مخابرات السلطة اعتقلته في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة،21 يومًا متواصلة، بسبب نشاطه الطلابي في الجامعة.

وقال إنه تعرض للشبح ساعات طويلة، مع تقييد يديه بأصفاد حديدية، وضرب شديد بالعصي من المحققين داخل زنازين المقاطعة التابعة للسلطة في الخليل، لافتًا إلى أن التحقيق معه كان حول نشاطه الطلابي مع الكتلة الإسلامية في الجامعة.

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وأشار إلى أن النيابة العامة رفضت توثيق أقواله حول تعرُّضه للتعذيب الجسدي خلال فترة التحقيق، في حين وثَّق قاضي محكمة الخليل تعرضه لذلك.

وقبل الإفراج عنه بقرار من محكمة الخليل بكفالة مالية، نبه قفيشة إلى أن المحققين هددوه بالانتقام إذا توجه إلى أي مؤسسة معنية بحقوق الإنسان والحديث لها عن تعرُّضه للتعذيب، أو إجراء أي مقابلات مع وسائل إعلامية.

وتواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها السياسية باعتقال عشرات المواطنين وطلبة الجامعات والنشطاء والمحررين، متجاهلةً المطالبات والنداء الحقوقية والعائلية بضرورة الإفراج عنهم، وإنقاذهم من التعذيب الذي يتعرضون له داخل سجونها.