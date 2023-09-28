"الهيئة المستقلة" تطالب السلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

رام الله-غزة/ أدهم الشريف:

طالب مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية المحتلة فريد الأطرش، السلطة في رام الله بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في وقت يواصل فيه 7 معتقلين إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في سجونها.

وأضاف الأطرش لصحيفة "فلسطين": "يجب الإفراج عن المعتقلين ووقف الاعتقال السياسي المخالف للقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين"، لافتًا إلى أن هذا الاعتقال يلحق أضرارًا عديدة بالمجتمع الفلسطيني خاصة أنه تحت احتلال، وهو سلوك مرفوض وطنيًا.

وبين أن الهيئة المستقلة ومن خلال زيارتها لسجون السلطة توثق عمليات الاعتقال السياسي التعسفي وما يتعرض له المعتقلون من اعتداءات وانتهاكات.

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وحسبما علمت "فلسطين" من مصادر، فإن المعتقلين السبعة يقبعون حاليًا في سجن "الجنيد" بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وهم يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والشراب احتجاجًا على مواصلة مخابرات السلطة اعتقالهم منذ أشهر.

كما نقلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن المعتقلين أن لجؤهم للإضراب كان بسبب مواصلة اعتقالهم غير القانوني رغم حصولهم على قرارات بالإفراج صادرة عن محكمة تابعة للسلطة

والمعتقلون المضربون هم: عبادة محمد رواجبة، قصي شريم، مناضل سعادة، أحمد معلا، محمود معالي، معج كنعتن، ساهر مسعود، وفق بيان للجنة الأهالي.