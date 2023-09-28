نائب أردني: بناء الاحتلال جدارًا مع الأردن لفصل الضفة الغربية عن الشرقية

عمان-غزة/ جمال غيث:

قال عضو مجلس النواب الأردني، د. هايل عياش: إن إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نية حكومته بناء جدارٍ على طول الحدود مع الأردن، هدفه فصل الضفة الغربية المحتلة عن الشرقية.

وأوضح عياش، لصحيفة "فلسطين" أن هذه الخطوة تهدف إلى منع الأردن من القيام بدوره تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدمير أواصر التواصل بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وتعزيز عمليات العزل بينهم.

وأشار إلى أن المملكة الأردنية ستتواصل مع العديد من الدول لإطلاعها على مساعي سلطات الاحتلال في هذا الصدد، قائلًا: "إن الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي في أخطر أوقاتها بسبب سياسات الاحتلال العنصرية".

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وأكد أن الشعبين الأردني والفلسطيني لن يقبلا بإقامة الجدار الإسرائيلي الذي يهدف إلى تقسيم المنطقة، داعيًا إلى التصدي لتلك المحاولات العنصرية، ورفض محاولات الاحتلال المستمرة في تقسيم المنطقة وزرع الفرقة.

وكان "نتنياهو" قال في تصريحات نقلتها هيئة البث العام الإسرائيلية، أمس إن حكومته ستعمل على "إغلاق الحدود الشرقية" مع الأردن بواسطة بناء جدار على طول المناطق الحدودية التي تصل إلى 238 كيلومترًا.

من جانب آخر، جدد النائب الأردني، رفض بلاده محاولات سلطات الاحتلال العنصرية في مدينة القدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وإبعادهم عن المسجد.

وشدد عياش على فشل جميع مساعي الاحتلال في فرض أمر واقع جديد على المدينة المقدسة، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيًّا ومكانيًّا.

وأردف: "لا مكان للاحتلال على الأراضي الفلسطينية، ولا وجود للهيكل المزعوم على هذه الأرض، وعليهم الرحيل عنها".