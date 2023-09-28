الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يكون الجو اليوم الخميس، حارا نسبياً إلى حار وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة

كما يكون الجو يوم غد الجمعة حارا نسبياً الى حار وصافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين