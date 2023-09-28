المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب

أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو مساء الأربعاء أنّها أحبطت "محاولة انقلاب" في اليوم السابق، أي بعد عام تقريبًا من وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب.

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وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، تلي على التلفزيون الوطني أنّ "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 أيلول/سبتمبر 2023".

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وأكد البيان أنه "تمّ القبض على ضبّاط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتمّ البحث عن آخرين".

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب أول أمس الثلاثاء.

المصدر / وكالات