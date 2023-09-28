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تضامنًا مع الأسير كايد الفسفوس

الأسرى الإداريون يقررون إرجاع وجبات الطعام اليوم

28 سبتمبر 2023 . الساعة 02:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قرر الأسرى الإداريون في سجن النقب، إرجاع وجبات الطعام اليوم الخميس تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسرى الإداريين في سجن النقب قرروا الإضراب عن الطعام اليوم الخميس، تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس لليوم الـ 56 على التوالي.

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وفي وقت سابق اليوم، دعت والدة الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، بالعمل على إنقاذ حياة ابنها قبل فوات الأوان، واستشهاده في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، رفضت مرتين استئناف الأسير كايد الفسفوس، علمًا أن إدارة السجون نكثت اتفاقًا كان يقضي بعدم تمديد اعتقاله مطلع حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر 9 أيام.

والأسير كايد الفسفوس (34 عامًا) أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وخاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر مايو\ أيار وبداية شهر يونيو/ حزيران المنصرم، استمر لـ 9 أيام، كما أنه خاض سابقًا عام 2021، إضراباً ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لـ 131 يومًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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