كارثة جديدة.. 50 حالة تسمم في أحد الأعراس بالعراق

أعلنت وزارة الصحة في محافظة كركوك العراقية، مساء الأربعاء، تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد، خلال إحدى حفلات الزفاف في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء العراق "واع": "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من ٥٠ شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس".

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وأوضحت أن "جميع الحالات تحت السيطرة"، مشيرةً إلى أن "الحالات خفيفة الى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم".

ويأتي الحادث بعد مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق "ألعاب نارية" بقاعة للأعراس في محافظة نينوى في شمال العراق خلال حفل زفاف، في أرقام غير نهائية أعلنتها السلطات، الأربعاء.

المصدر / وكالات