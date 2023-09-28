هذا ما فعله كلب بايدن بحق ضابطًا في الخدمة السرية!

كشف مسؤول أميركي عن واقعة عض ارتكبها "كوماندور"، كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحق ضابط في الخدمة السرية.

وقال أنتوني غوليلمي، رئيس الاتصالات بالخدمة السرية، إن الواقعة حدثت يوم الإثنين في البيت الأبيض، وتم علاج المصاب، وهو في حالة جيدة.

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وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات للسيدة الأولى جيل بايدن "البيت الأبيض قد يشكل بيئة مرهقة للحيوانات الأليفة، وآل بايدن مستمرون في إيجاد طرق لمساعدة كوماندور على التعامل مع الطبيعة التي قد لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان في البيت الأبيض".

قام الكلب كوماندور- وهو من فصيلة الراعي الألماني- بعض أو مهاجمة أفراد الخدمة السرية 10 مرات أخرى على الأقل بين أكتوبر/تشرين أول 2022 ويناير/ كانون الثاني من العام الجاري، نقل في إحداها ضابط إنفاذ قانون إلى المستشفى، وفق سجلات وزارة الأمن الداخلي.

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وكوماندور هو الكلب الثاني لبايدن الذي يتميز بسلوك عدواني، وتم إرسال الكلب الأول، وهو من نفس الفصيلة واسمه ميجور، الى أصدقاء في ولاية ديلاوير بعد عدة حوادث عض وهجوم.

يوفر جهاز الخدمة السرية الحماية للرئيس وعائلته في البيت الابيض.

تلقى بايدن الكلب كوماندور في ديسمبر/ كانون أول 2021 كهدية من شقيقه جيمس، كما تمتلك العائلة أيضا القط ويلو.

المصدر / وكالات