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إعادة فتح حاجز بيت حانون "إيرز" أمام العمال الفلسطينيين

28 سبتمبر 2023 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة فتح حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، أمام حركة العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى داخل الأراضي المحتلة، بدءًا من صباح اليوم الخميس.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بأن الاحتلال أبلغهم بإعادة فتح حاجز بيت حانون بشكل طبيعي أمام حركة العمال الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن السفر مسموح لجميع الفئات.

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وكان من المقرر إعادة فتح حاجز "إيرز" بعد إغلاقه عدة أيام، بحجة الاحتفال بما يسمى "عيد رأس السنة العبرية"، إلا أن قوات الاحتلال قررت تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة تحت ذرائع واهية.

يُشار إلى أن الاحتلال يتبع منذ 12 يومًا سياسة التضييق على سكان قطاع غزة في إطار مواصلة حصاره المستمر لأكثر من 17 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#العمال #مسيرات العودة #حاجز بيت حانون #إيرز

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