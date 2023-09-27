نقل الطالب عبد الله محمد إلى المستشفى بعد أيام من اعتقاله لدى الاحتلال

نقلت سلطات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت الأسير عبد الله محمد اليوم الأربعاء غلى المستشفى إثر مضاعفات صحية تعرض لها.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسير عبدالله محمد، سكرتير لجنة التخصصات في مجلس طلبة جامعة بيرزيت، نقل إلى مستشفى "هداسا" لإجراء عملية بعد اعتقاله.

وكانت محاكم الاحتلال العسكرية، مددت اعتقال طلبة جامعة بيرزيت الذين اعتقلتهم يوم الأحد الماضي وهم الطالب "محمـود نخلـة" سكرتير لجنة العمل التعاوني السابق، والطالب "حـسن عـلوان" عضو مؤتمر مجلس الطلبة، والطالب "محمـد خليـل ربعي"، ورئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن، ومنسق الكتلة الإسلامية عمرو خليل، وعضو المجلس يحيى قاسم، وسكرتير لجنة التخصصات عبدالله محمد، وسكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، والطالب عبدالله أبو قياص.

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واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأحد الماضي، جامعة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت رئيس مجلس الطلبة وعددا من أعضاء المجلس وكوادر الكتلة الإسلامية، ودمرت محتويات مقر مجلس الطلبة.

وردا على حملة الاعتقالات الشرسة، أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن ضربات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة السلطة لن تزيدها إلا ثباتًا وقوة، والاعتقالات لن ترهبها والتهديدات لن تثنيها عن مواصلة نشاطها وإبداعها.

واستنكرت الكتلة الإسلامية خلال مؤتمر لها، الاقتحام الهمجي الذي نفذته قوات الاحتلال لحرم الجامعة وتخريب مقر مجلس الطلبة، واعتقال عدد من الطلبة بينهم رئيس وأعضاء المجلس وكوادر الكتلة الإسلامية.

وطالبت الكتلة الهيئات والمؤسسات الحقوقية والقانونية بالوقوف عند مسئولياتها في إدانة عدوان الاحتلال وتجريمه وملاحقته.





المصدر / فلسطين أون لاين