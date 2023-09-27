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13 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

27 سبتمبر 2023 . الساعة 22:13 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 13 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات في 8 مناطق متفرقة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم، واستهدفوا حاجز "نتساني عوز" بالرصاص بطولكرم.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال اقتحام طوباس، وألقوا عبوة ناسفة على قوات الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل.

كما ألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة على مستوطنة "بسجوت" قرب رام الله.

واندلعت مواجهات في 8 مناطق متفرقة، شهدتها القدس وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

 وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين والمقدسات والمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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