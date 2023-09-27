الإيطالي مونيلا مدرباً جديداً لمنتخب تركيا

وقّع المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، اليوم الأربعاء، عقدًا سيكون بمقتضاه مدربًا جديدًا لمنتخب تركيا لكرة القدم لثلاث سنوات، خلفًا للألماني شتيفان كونتس.



وأبرز مونتيلا، الذي تم الإعلان عن توليه مهمة تدريب المنتخب العثماني الأسبوع الماضي من الاتحاد التركي للعبة، خلال مؤتمر صحفي أنه يعرف الكرة التركية جيدًا لسابق تدريبه فريق أضنة دمير سبور خلال آخر عامين.



وكان صاحب الـ49 عامًا قد قاد أضنة في يونيو/حزيران الماضي للمركز الرابع في دوري السوبر في تركيا، وهي أفضل نتيجة في تاريخه، والتي منحته حق المشاركة في بطولة دوري المؤتمر للمرة الأولى في تاريخه.



وقال مونتيلا في تصريحاته: "لقد عشت عامين في تركيا، والمشاعر التي شعرت بها هنا تذكّرني بأيام طفولتي في جنوب إيطاليا، في نابولي، حيث نشأت. الناس تعاملني بحفاوة كبيرة هنا".



وكان مونتيلا قد بدأ مسيرته التدريبية في 2011 مع روما، ثم قاد بعدها ميلان، ثم إشبيلية الإسباني في موسم (2017-18).



وأثنى المدرب الإيطالي على الشخصية "الشابة" التي تُميّز المنتخب التركي حاليًا، في الوقت الذي تعهّد فيه بتقديم أفضل أداء ممكن "لإسعاد الشعب التركي".



ورفض مونتيلا التعليق على العمل الذي قدّمه سلفه في هذا المنصب، شتيفان كونتس، ولكنه تعهّد بـ"اللعب بخطة جديدة سواء فيما يتعلق بتوزيع أدوار اللاعبين داخل الملعب، أو في طريقة اللعب".



من جانبه، أشار محمد بويوكيكي، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، خلال نفس المؤتمر إلى الهدف الرئيس للمنتخب هو حصد النقاط اللازمة في المباريات الثلاث المقبلة لضمان التأهل لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024).



ويحتل المنتخب التركي المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف منتخب كرواتيا، حيث يمتلك المنتخبان 10 نقاط، لكن لعبت تركيا مباراة أكثر من كرواتيا.



وسيخوض الأتراك مواجهتين مرتقبتين في التوقف الدولي المقبل في أكتوبر/تشرين أول المقبل، بداية من مباراة تركيا في زغرب، التي سترسم شكل الصدارة في المجموعة، ثم بعدها بأيام أمام لاتفيا في مدينة قونية التركية.

المصدر / فلسطين اونلاين