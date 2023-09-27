لجنة الانتخابات تشيد بالموقف.. إجماع فصائلي على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية

أجمع مسؤولون في الفصائل وفي لجنة الانتخابات المركزية، وجود إجماع من القوى الوطنية والإسلامية، على ضرورة إجراء الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية، والعمل على تذليل العقبات لإنجازها في أقرب وقت ممكن.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر، أن جميع القوى الوطنية والإسلامية أجمعت على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية،

وقال أبو معمر في تصريح صحفي، عقب اجتماع ممثلي الفصائل برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في مدينة غزة مساء اليوم الأربعاء، إن حركتي حماس وفتح وجميع الفصائل عبروا عن استعدادهم لتذليل كامل العقبات من أجل إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن الانتخابات متوقفة فقط على قرار مجلس الوزراء برام الله بتكليف لجنة الانتخابات لإجرائها.

اقرأ أيضا: فصائل ومؤسسات الضفة تطالب حكومة اشتية بتحديد موعد الانتخابات المحلية في غزة

وأوضح القيادي بحماس، أن لجنة الانتخابات أكدت جهوزيتها الكاملة لإجراء الانتخابات فور تلقيها قرار الحكومة بإجرائها.

ونوه إلى تأكيد ممثل حركة فتح في الاجتماع بأن الأجواء في قطاع غزة إيجابية جدًا ومهيأة لإجراء الانتخابات، موضحًا أن حماس أيدت ممثل فتح وأكدت أن الأجواء في القطاع إيجابية ولا يوجد أي عائق أمام إجراء الانتخابات المحلية.

إجماع الفصائل

بدوره، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، وجود إجماع فصائلي واسع على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية، وتذليل العقبات لإنجازها في أقرب وقت ممكن.

وبين كحيل في تصريح صحفي، أن اللجنة استعدت أن تنقل هذه الروح الإيجابية إلى أصحاب القرار تمهيدًا لإصدار قرار قريبا.

وأوضح أن ما جرى (اجتماع لجنة الانتخابات بالفصائل في غزة) هو لقاء أولي، متأملًا أن تجري لقاءات أخرى لمناقشة تفاصيل أكثر بما في ذلك موعد إجراء الانتخابات.

وشدد كحيل على أن لجنة الانتخابات ستبذل كل جهد لتحقيق المطلب الشعبي في قطاع غزة بإجراء انتخابات محلية، مبينًا أن ما يهم لجنة الانتخابات مبدأ أساسي وهو أن تجري انتخابات شاملة لكل محافظات الوطن.

اغتنام الفرصة

من جانبه، قال القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب، إن اللقاء الذي عقدته القوى الوطنية والإسلامية مع لجنة الانتخابات المركزية يأتي استكمالا للمبادرة التي دعت إليها حركة حماس قبل أشهر لعقد انتخابات محلية.

وأوضح دياب، أن جميع المشاركين في اللقاء أبدوا رغبتهم الماسة بعقد الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن مبينا أن اللقاء ساده أجواء إيجابية.

وأكد أنهم في حركة المبادرة الوطنية يشددون على ضرورة اغتنام فرصة الإجماع على إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات للمجالس المحلية يؤمن الطريق لإجراء الانتخابات العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين