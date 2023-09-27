أمين غويري يصدم فرنسا ويقرر تمثيل الجزائر

قرر مهاجم منتخب فرنسا لتحت 21 عاماً أمين غويري الثلاثاء الدفاع عن ألوان المنتخب الجزائري على المستوى الدولي، على أمل أن يكون بصحبته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة أوائل العام المقبل وفق ما أفاد الثلاثاء.

وكتب غويري (23 عاما) الذي يدافع عن ألوان فريق رين في حسابه على إنستغرام "بكل فخر أعلن قراري بالانضمام الى المنتخب الجزائري"، مضيفاً "سأبذل جسدي وروحي من أجل قميص ثعالب الصحراء ورفع علم البلاد والمساهمة في كتابة الصفحات التالية من تاريخها الغني".

وقال غويري الذي لعب لمنتخب فرنسا في جميع الفئات العمرية بدءاً من ما دون 16 عاماً، إنه ممتن لذكريات اللعب للبلد الذي ولد فيه، قبل أن يضيف "حان الوقت لبدء فصل جديد".

ويضع القرار حدا لشهور من الترقب بعد أن أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في كانون الثاني/يناير الماضي أن غويري يتجه لتغيير ولائه الدولي.

وسجل مهاجم ليون ونيس السابق 15 هدفاً في 33 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد انضمامه الى رين.

وفازت الجزائر بكأس الأمم الإفريقية عام 2019 للمرة الثانية في تاريخها، لكنها خرجت من دور المجموعات في نسخة العام الماضي المؤجلة من 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

المصدر / فلسطين اونلاين