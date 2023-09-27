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هنية يهنئ شعبنا والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

27 سبتمبر 2023 . الساعة 19:33 بتوقيت القدس
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تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من شعبنا الفلسطيني وعموم الأمة العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على شعبنا بالنصر، وأمتنا بالتمكين، والإنسانية بالخير.

وقال هنية في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إن ذكرى المولد النبوي الشريف تحمل في طياتها تذكارًا بميلاد الرسالة الخاتمة، التي ساقت السلام والوئام للبشرية والإنسانية".

ولفت رئيس الحركة إلى أن ذكرى المولد النبوي تحمل في ثناياها البشارة بوراثة الأمة المحمدية للأرض المقدسة والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمات مسعورة من جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين الذين يخوضون حربًا دينية ضد شعبنا وأمتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #المولد النبوي #إسماعيل هنية

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