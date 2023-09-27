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إيران تعلن نجاح إطلاق قمر اصطناعي عسكري

27 سبتمبر 2023 . الساعة 18:49 بتوقيت القدس
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري أطلق اليوم الأربعاء قمرا اصطناعيا عسكريا بنجاح في أحدث عرض لتكنولوجيا الفضاء التي تثير قلق الغرب.

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور أن قمر التصوير الاصطناعي "نور 3" أطلق بنجاح في مدار يبعد عن الأرض 450 كيلو مترا مع حاملة الأقمار الاصطناعية الإيرانية "قاصد"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقد أطلقت حاملة الأقمار الاصطناعية قاصد أيضا "نور 2″ في 2022 و"نور 1" في 2020.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن القمر الاصطناعي الجديد سيوفر صورا أكثر دقة من سابقاتها، مما سيمكن الحرس الثوري من "تلبية احتياجاتهم الاستخباراتية".

المصدر / وكالات
#إيران #قمر اصطناعي

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