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ضربة موجعة لبايرن ميونيخ بإصابة لاعبه غنابري

27 سبتمبر 2023 . الساعة 18:36 بتوقيت القدس
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ضربة موجعة لبايرن ميونيخ بإصابة لاعبه غنابري

سيخضع مهاجم بايرن ميونيخ الالماني سيرج غنابري لجراحة الاربعاء بسبب كسر في ساعده الايسر سيبعده عن الملاعب لاسابيع عدة، حسب ما أفاد توماس توخل مدرب بطل ألمانيا في المواسم الـ 11 الاخيرة.

وتعرض غنابري للاصابة خلال الفوز على فريق بروسن مونستر من الدرجة الثالثة برباعية نظيفة في الدور الاول من مسابقة كأس ألمانيا الثلاثاء.

وتم استبدال غنابري بعد 11 دقيقة من صافرة البداية عقب اصطدامه بحارس مونستر يوهانس شينك، المعار من بايرن. وخضع اللاعب لفحص بالأشعة خلال المباراة.

قال توخل في البيان الصحافي للنادي البافاري "الأمر صعب للغاية بالنسبة له شخصيا ولكن بالنسبة لنا أيضا. هو لاعب مهم وشخصية قوية"، مضيفا أن غنابري "سيغيب لعدة أسابيع".

ويغيب غنابري عن استحقاقات بايرن المقبلة، بما في ذلك مباراته أمام مضيفه لايبزيغ في الدوري ضمن منافسات المرحلة السادسة السبت، قبل أن ينتقل إلى الدنمارك ليواجه اف سي كوبنهاغن في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا الثلاثاء.

كما ستكون مشاركته مع منتخب بلاده موضع شك، عند تسلّم يوليان ناغلسمان مهامه الفنية لأول مرة كمدرب لـ "دي مانشافت" خلفا للمقال هانزي فليك، وذلك خلال جولته في الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين مع المنتخبين الاميركي والمكسيكي في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الألماني #بايرن ميونيخ #دوري ابطال اوروبا #غنابري

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