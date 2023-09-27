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قوات الاحتلال تعتدي على فتيات وتعتقل أطفالا من باب العامود

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في ذكرى المولد النبوي

قوات الاحتلال تعتدي على فتيات وتعتقل أطفالا من باب العامود

27 سبتمبر 2023 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
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لحظة اعتقال الطفل محمود أبو سنينة (8 أعوام) من باب العامود

اعتدت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، على المواطنين المتواجدين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وتعمدت دفع فتيات واعتقال أطفال تواجدوا في المكان.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال اعتدت بالدفع على فتاتين، واعتقلت طفلين وشاب عرف من بينهم محمود أبو سنينة (8 أعوام).

ونقلت قوات الاحتلال المعتقلين بعد الاعتداء عليهم إلى مراكز التحقيق في القدس.

 وتزامناً مع ذكرى المولد النبوي، احتشدت أعداد كبيرة من المواطنين في المسجد الأقصى وعلى أبوابه، بعد أن أدى نحو 70 ألف مصل صلاة ظهر اليوم في المسجد المبارك

ومنذ ساعات الصباح توافد المصلون إلى القدس والمسجد الأقصى، ضمن دعوات الرباط وشد الرحال فيه، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات.

وفي وقت سابق، انطلقت دعواتٌ لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى، في إطار الحشد والرّباط والتصدّي لمخططات الاحتلال.

وتتقاطع ذكرى المولد النبوي مع الذكرى الـ23 لتصدي المصلين العُزل لاقتحام المتطرف شارون باحات المسجد الأقصى، والذي سبق مجزرة الأقصى الثانية، وأشعل انتفاضة الأقصى عام 2000.

ودعا رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح إلى تجديد العهد مع المسجد الأقصى المبارك، وشد الرحال إليه والدفاع عنه، لإحباط مخططات المستوطنين واقتحاماتهم المتصاعدة.

وقال صلاح بمناسبة ذكرى المولد النبوي، إن "كل حجر في الأقصى ينطق شوقاً وحنيناً للرسول محمد، ولعهده حينما صلى فيه إماماً للأنبياء"، مشيراً إلى أن الأقصى عانى ولا يزال من وطأة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #باب العامود

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