إصابات خلال قمع الاحتلال تظاهرات شرق غزة

أصيب عدد من الشبان، مساء اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي والاختناق إثر استهداف قوات الاحتلال، تظاهرات شرقي قطاع غزة، تتواصل منذ عدة أيام رفضا لحصار القطاع، ونصرةً للمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر طبية، أن شابا أصيب بعيار ناري في قدمه، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشباب الثائر شرق غزة.

وذكرت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وتجمع عشرات الشباب الثائر شرق غزة وخانيونس، وبدؤوا إشعال الإطارات ورفع أعلام فلسطين، ضمن تظاهرات باتت يومية شرقي القطاع.

وأطلق الشباب الثائر دفعات من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما أدى لاندلاع حرائق في عدة مستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين