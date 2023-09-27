فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منزل راموس يتعرض للسرقة خلال مباراة إشبيلية في دوري الأبطال

المغرب يستضيف كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد انسحاب الجزائر

لبحث إجراء الانتخابات.. رئيس لجنة الانتخابات يجتمع مع ممثلي الفصائل بغزة

تبادل إطلاق القنابل الدخانية بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال

إصابات خلال قمع الاحتلال تظاهرات شرق غزة

سفير فرنسا لدى النيجر غادر نيامي

181قتيلا منذ مطلع العام.. 5 قتلى بجريمة في "بسمة طبعون" بالداخل المحتل

طولكرم.. الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للقيادي الأسير رأفت ناصيف

هنية يعزي رئيس الوزراء العراقي بضحايا حريق نينوى

"دعم الصحفيين": السلطة بنابلس اعتقلت الصحفي "السركجي" بشكل تعسفي

إصابات خلال قمع الاحتلال تظاهرات شرق غزة

27 سبتمبر 2023 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
...

أصيب عدد من الشبان، مساء اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي والاختناق إثر استهداف قوات الاحتلال، تظاهرات شرقي قطاع غزة، تتواصل منذ عدة أيام رفضا لحصار القطاع، ونصرةً للمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر طبية، أن شابا أصيب بعيار ناري في قدمه، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشباب الثائر شرق غزة.

وذكرت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وتجمع عشرات الشباب الثائر شرق غزة وخانيونس، وبدؤوا إشعال الإطارات ورفع أعلام فلسطين، ضمن تظاهرات باتت يومية شرقي القطاع.

وأطلق الشباب الثائر دفعات من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما أدى لاندلاع حرائق في عدة مستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #خان يونس #شرق غزة #الشباب الثائر #منطقة ملكة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة