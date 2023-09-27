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لبحث إجراء الانتخابات.. رئيس لجنة الانتخابات يجتمع مع ممثلي الفصائل بغزة

27 سبتمبر 2023 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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جانب من الاجتماع بين رئيس لجنة الانتخابات وممثلي الفصائل في غزة (تصوير: ياسر فتحي)

التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر في مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء، مع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، لمناقشة ملف الانتخابات.

ووصل ناصر يرافقه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون، شمالي القطاع.

وجاءت الزيارة إلى غزة، استجابة لدعوة الفصائل، لبحث سبل إجراء الانتخابات المحلية في القطاع.

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جدير بالذكر، أنه عقد في غزة في الرابع عشر من أغسطس الفائت، لقاء تشاوري  دعت إليه حماس حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، شاركت فيه الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.

وأكد المجتمعون في اللقاء التشاوري، على ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، وهي الدعوة التي لاقت ترحيبا واسعا من مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الأهلية المختلفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #حنا ناصر #رئيس لجنة الانتخابات

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